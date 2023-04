Vorwurf des Machtmissbrauchs an NRW-Hochschulen „Ich machte Liegestütze bei ihm zu Hause, dann hat er meine Brust angefasst“

Die FDP fordert angesichts des Vorfalls nun ein Frühwarnsystem für Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung. „Vorfälle, wie sie von der Westfälischen Hochschule berichtet werden, dürfen sich nicht wiederholen. Besonders irritierend ist es, dass der verdächtigte Professor der Westfälischen Hochschule, dem Bericht der WAZ nach, offenbar über lange Zeit ein Verhaltensmuster des Machtmissbrauchs entwickeln und aufrechterhalten konnte“, sagte Franziska Müller-Rech, Sprecherin für Gleichstellung in der FDP-Landtagsfraktion NRW. „Es muss sichergestellt sein, dass Formen sexualisierter Belästigung und Gewalt an den Universitäten in Nordrhein-Westfalen verhindert, mindestens frühzeitig unterbunden werden können“, so die FDP-Politikerin weiter. Sie sehe hier ein Muster und akuten Handlungsbedarf. Die FDP fordert daher Anlaufstellen in den Fachhochschulen und Universitäten. „Es braucht Informationsangebote und Beratungsstellen, speziell für Studentinnen und Studenten und für das Hochschulpersonal. Fortbildungen zum Themenkomplex Machtmissbrauch, sexualisierte Belästigung und Gewalt sollten für alle Führungskräfte an Hochschulen in NRW verpflichtend sein“, so Müller-Rech.