Hochrisikospiel England gegen Serbien Erster Härtetest für die NRW-Polizei

Am Freitagabend geht es los, die Fußball-Europameisterschaft der Herren startet mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft. Doch schon am Sonntag folgt ein weiteres Spiel, das schon jetzt einige Beachtung findet. Im Spiel der Gruppe C spielen die Mannschaften aus England und Serbien gegeneinander. Das Spiel gilt als Risikopartie, die einzige dieser Begegnungen, die in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Die Polizei sowie die Stadt Gelsenkirchen bereiten sich schon seit Wochen darauf vor.