Ermittlungen laufen Verletzte nach Wohnungsbrand in Gelsenkirchen

Bei einem Wohnungsbrand in Gelsenkirchen sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet aus zunächst ungeklärter Ursache am Morgen im Stadtteil Rotthausen eine Wohnung in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten demnach zwei Menschen aus der Wohnung, einen davon mithilfe einer Leiter. Andere Bewohner hatten das Gebäude zuvor verlassen.