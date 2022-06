In Freibad in Gelsenkirchen : Unbekannte schlagen Badegast auf Sprungturm

Gelsenkirchen Unbekannte haben am Samstag in einem Freibad in Gelsenkirchen einen 25-Jährigen geschlagen und verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte haben in einem Freibad in Gelsenkirchen einen 25 Jahre alten Badegast geschlagen und verletzt. Der Mann habe am Samstagnachmittag mit seiner Ehefrau auf einem Sprungturm im Freibad gestanden, als sich eine Gruppe vorgedrängelt habe, teilte die Polizei am Montag mit. Als der Mann sie zur Rede stellte, hätten die Männer auf ihn eingeschlagen. Anschließend seien sie in der Menge der Badegäste verschwunden. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte der 25-Jährige den Angaben zufolge ab, er wollte selbst zum Arzt gehen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Kripo ermittelt.

(toc/dpa)