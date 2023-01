Festnahmen in Gelsenkirchen Teenager sollen Gehwegplatte und Stein auf fahrende Autos geworfen haben

Am frühen Dienstagmorgen, 3. Januar 2023, gegen 5.30 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Wagen durch den Vincketunnel in Richtung Horster Straße. Als er mit seinem Fahrzeug die Ausfahrt des Tunnels in Buer passierte, wurde die Windschutzscheibe des Audis von einer Gehwegplatte getroffen. Der 31-Jährige hielt sein Fahrzeug umgehend an. Die Windschutzscheibe wurde in Teilbereichen zertrümmert. Daraufhin wählte der körperlich unversehrte Gelsenkirchener den Notruf unter der 110.