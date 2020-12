Nach tödlichem Schuss auf SEK-Beamten : Drogendealer aus Gelsenkirchen zu lebenslanger Haft verurteilt

Gelsenkirchen Nach einem tödlichen Schuss auf einen SEK-Polizisten ist ein Drogendealer aus Gelsenkirchen am Dienstag wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Richter sagte, der Verurteilte sei ein „Polizistenhasser“.

„Sie sind ein Polizistenhasser und wollten einen Polizisten töten“, sagte Richter Jörg Schmitt bei der Urteilsbegründung des Essener Schwurgerichts an die Adresse des Angeklagten. Der 29-jährige Deutsche habe sich in einem „völlig wirren Menschen- und Weltbild verfangen“. Er habe sich schon längere Zeit damit beschäftigt, einen Polizisten zu töten. Das gehe aus Suchanfragen im Internet hervor.

„Der Beamte ist nur deshalb zum Opfer geworden, weil er Polizeibeamter war“, so Schmitt. „Das ist ein ganz verwerfliches Motiv, das auf sittlich unterster Stufe steht.“ Der Angeklagte sei ein Mensch, der gegen staatliche Institutionen gewesen sei. Er habe den Holocaust geleugnet und sich in Verschwörungstheorien verfangen.

„Er hatte schlichtweg Angst und hat in Panik den Schuss abgegeben“, so Benecken in seinem Plädoyer. Der Angeklagte sei davon überzeugt gewesen, dass er sich in einer Notwehr-Lage befinde. „Er hat nur geschossen, um sich zu verteidigen.“ Das glaubten die Richter dem 29-Jährigen jedoch nicht.