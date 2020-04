Drogen-Einsatz in Gelsenkirchen : Erschossener 28-Jähriger ist erster getöteter SEK-Polizist in NRW

Erschossener 28-Jähriger ist erster getöteter SEK-Polizist in NRW

Drogen-Einsatz in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Der gewaltsame Tod eines SEK-Beamten in Gelsenkirchen erschüttert Nordrhein-Westfalen. Ein Verdächtiger hatte das Feuer auf ihn eröffnet. Dass Polizisten im Dienst sterben, ist selten.

Der in Gelsenkirchen erschossene, 28 Jahre alte SEK-Beamte ist der erste Elite-Polizist in NRW, der seit Gründung der Spezialeinheiten 1974 im Einsatz getötet wurde. Das teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. Seit 2008 gab es laut Ministerium bei der gesamten NRW-Polizei fünf weitere Beamte, die im Dienst gestorben sind. In keinem Fall war es jedoch eine Gewalttat.