Bei Einsatz in Gelsenkirchen getötet : Polizisten gedenken erschossenem SEK-Kollegen mit Schweigeminute

Gelsenkirchen/Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen wollen Polizisten am Dienstagvormittag mit einer Schweigeminute dem in Gelsenkirchen getöteten SEK-Beamten gedenken. Er war bei einem Einsatz erschossen worden.

Im Laufe des Tages sollte die Beerdigung des 28-Jährigen stattfinden, wie unter anderem die Polizei Bochum in den sozialen Medien schrieb. „Um 10 Uhr wollen wir Polizistinnen und Polizisten kurz innehalten und seiner gedenken“, teilte die Polizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises via Twitter mit.

Wir für Sie - und doch auch wir alle für einen von uns...



Nach dem gewaltsamen Tot eines Kollegen in Gelsenkirchen findet heute seine Beerdigung statt.

Wir für Sie - und doch auch wir alle für einen von uns...

Nach dem gewaltsamen Tot eines Kollegen in Gelsenkirchen findet heute seine Beerdigung statt.

Um 10 Uhr wollen wir Polizistinnen und Polizisten kurz innehalten und seiner gedenken.

Am vergangenen Mittwoch war der 28 Jahre alte Beamte bei einem Einsatz getötet worden. Der Mann gehörte zum SEK Münster. Er sollte mit seinen Kollegen die Wohnung eines Mannes (29) stürmen, gegen den wegen Drogendelikten ermittelt wurde. Der Verdächtige hatte laut Polizei zwei Mal auf die Polizisten geschossen. Eine Kugel hatte den jungen Beamten tödlich verletzt.

Laut Innenministerium, war es der erste Elite-Polizist in NRW, der seit Gründung der Spezialeinheiten 1974 im Einsatz getötet wurde.

(mba/dpa)