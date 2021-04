Zoo Gelsenkirchen : Schulterkranke 100-Kilo-Schildkröte soll Outdoor-Gehhilfe bekommen

Gelsenkirchen Helmuth ist über 100 Kilo schwer und braucht Hilfe. Die Riesenschildkröte hat Schulterprobleme und wird deshalb derzeit mit einem Rollbrett trainiert, damit sie das Laufen nicht verlernt. Bald könnte das Tier orthopädische Hilfe bekommen.

Die große Spornschildkröte hatte Ende Januar nicht mehr richtig gefressen und sich zunehmend von ihren Pflegern zurückgezogen. Offenbar litt sie an Schmerzen, erzählt Ernst. Helmuth war in einer Tierklinik in Telgte im Münsterland im Computertomographen untersucht worden. Nur so konnten die Ärzte den dicken Panzer durchleuchten. Die Untersuchung in der Röhre brachte die Diagnose Schulterarthritis.