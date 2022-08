Auf dem Weg zur Klimaneutralität : Habeck besucht „Klimahafen Gelsenkirchen“

Gelsenkirchen Auch mittelständische Unternehmen müssen eines Tages klimaneutral produzieren. Wie das gehen kann, soll schon bald im Gelsenkirchener Stadthafen erprobt werden. Grüner Wasserstoff wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will sich am Donnerstag in Gelsenkirchen über die Initiative „Klimahafen“ informieren. Dabei geht es darum, dass die mittelständischen Unternehmen des Stadthafens so schnell wie möglich klimaneutral werden. Eine zentrale Rolle soll dabei Wasserstoff spielen. Habeck wird begleitet von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (beide Grüne). Die beiden wollen eine Verzinkerei der Firma Zinq besichtigen. In der Initiative sind neben zahlreichen Mittelständlern auch große Konzerne wie Thyssenkrupp, Arcelormittal, Trimet, Uniper und BP vertreten.