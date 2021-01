Einsatz in Gelsenkirchen : Retter werden bei Notfall behindert – 31-Jähriger stirbt

Einsatz in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Bei einem vergeblichen Rettungseinsatz für das Leben eines 31-Jährigen in Gelsenkirchen sind die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit behindert worden. Die Polizei musste einschreiten.

Etwa 15 Mitglieder der Familie hätten am Dienstag die Retter zunächst daran gehindert, einen Patienten nach einem medizinischen Notfall in einer Wohnung zu behandeln, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.