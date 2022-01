Vorfall in Gelsenkirchen : Rehe bleiben in Geländer stecken – Feuerwehr befreit sie

Gelsenkirchen Zwei Rehe sind beim Überqueren einer Straße in Gelsenkirchen in einem Geländer einer Brücke steckengeblieben. Die Feuerwehr hat die Tiere mit einem Spezialgerät befreit.

Beim Überqueren einer Straße in Gelsenkirchen sind am Freitag zwei Rehe in einem Brückengeländer steckengeblieben. Aus eigener Kraft konnten sich die Tiere nicht mehr aus der Zwangslage befreien, wie die Feuerwehr berichtete. Auch mit der Hand konnten Feuerwehrleute den Rehen nicht helfen. Zum Einsatz kam schließlich ein hydraulischer Spreizer, der die Öffnungen so sehr weitete, dass die Tiere Reißaus nehmen konnten. „Offensichtlich unverletzt verschwanden sie im Unterholz“, berichtete ein Sprecher.