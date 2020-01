Möglicher Terror-Hintergrund wird geprüft : Polizist erschießt mutmaßlichen Angreifer in Gelsenkirchen

Polizist erschießt mutmaßlichen Angreifer in Gelsenkirchen

Polizeibeamte stehen in einem abgesperrten Bereich vor der Polizeiwache-Süd in Gelsenkirchen. Foto: dpa/Stephan Witte

Gelsenkirchen Ein laut Polizei mit einem Messer bewaffneter Mann ist in Gelsenkirchen von einem Polizisten erschossen worden. Die Ermittler prüfen auch einen möglichen terroristischen Hintergrund.

Nach dem Todesschuss eines Polizisten auf einen mutmaßlichen Angreifer in Gelsenkirchen prüft die Polizei auch einen möglichen terroristischen Hintergrund. Dies sei Gegenstand von Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ein 23-jähriger Polizeikommissarsanwärter hatte den mutmaßlichen Angreifer am Sonntagabend erschossen.

Der Mann habe zunächst mit einem Gegenstand auf einen Streifenwagen geschlagen, der vor der Polizeiwache-Süd in der Ruhrgebietsstadt geparkt war, sagte Christopher Grauwinkel, Sprecher der Polizei in Gelsenkirchen. Dann sei der nach ersten Erkenntnissen 37 Jahre alte Mann mit dem Gegenstand in der erhobenen Hand auf die Beamten zugegangen, sagte Grauwinkel.