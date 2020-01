Polizist erschießt Mann in Gelsenkirchen : Ermittler gehen nicht von Terror-Hintergrund aus

Gelsenkirchen In Gelsenkirchen ist ein Mann von einem Kommissarsanwärter erschossen worden. Er soll zwei Beamte mit einem Messer und einem Knüppel bedroht haben. Den Ermittlern liegen Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Verdächtigen vor.

Nach dem Todesschuss eines Polizisten auf einen mutmaßlichen Angreifer in Gelsenkirchen gehen die Ermittler derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Eine Durchsuchung der Wohnung des getöteten 37-Jährigen habe die anfängliche Vermutung einer terroristischen Motivation nicht erhärtet, teilte die Polizei Münster am Montag mit.

Ein 23-jähriger Polizeikommissarsanwärter hatte den mutmaßlichen Angreifer am Sonntagabend erschossen. Der 37 Jahre alte Mann aus Gelsenkirchen habe am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr zunächst mit einem Knüppel auf einen Streifenwagen geschlagen, der vor der Polizeiwache-Süd in Essen geparkt war, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen. Dann sei der Mann mit dem Knüppel in der erhobenen Hand auf die zwei 23 und 41 Jahre alten Polizisten zugegangen und habe sie bedroht. Dabei sei den Polizisten aufgefallen, dass der Mann in der anderen Hand zudem ein Messer getragen habe. Als er den Angaben zufolge trotz mehrerer Aufforderungen nicht stoppte, habe der Polizeikommissarsanwärter vier Schüsse abgegeben. Einer der Schüsse tötete den mutmaßlichen Angreifer.