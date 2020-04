Beschuldigter eröffnet Feuer : SEK-Polizist in Gelsenkirchen erschossen

SEK-Polizist in Gelsenkirchen erschossen

Gelsenkirchen Ein Polizist ist am Mittwochmorgen in Gelsenkirchen erschossen worden. Bei einem SEK-Einsatz im Drogenmilieu soll der Beamte durch Schüsse eines Beschuldigten tödlich verletzt worden sein.

Bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen-Buer ist am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr ein Polizist getötet worden. Als die Beamten eine Hausdurchsuchung bei einem Beschuldigten in einem Drogenermittlungsverfahren machen wollten, soll dieser insgesamt zwei Schüsse auf die SEK-Beamten abgegeben haben, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen.