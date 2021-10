Festnahmen in Gelsenkirchen : Polizei gelingt Schlag gegen Katalysatoren-Diebe und Hehler

Gelsenkirchen Zwei mutmaßliche Mitglieder einer Bande sollen in Gelsenkirchen mit gestoohlenen Katalysatoren gehandelt haben. Bekommen haben sie ihre Ware aus Frankreich, auch dort wurden Verdächtige festgenommen.

In Zusammenarbeit mit der französischen Polizei ist den deutschen Behörden ein Schlag gegen eine Bande gelungen, die in großem Stil in Frankreich Katalysatoren gestohlen und in Deutschland weiterverkauft haben soll. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden mehrere Verdächtige in Frankreich und Gelsenkirchen festgenommen.