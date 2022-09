Tat in Gelsenkirchen : Pferd auf Koppel abgestochen - Polizei sucht Zeugen

Tat in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen wurde ein Pferd abgestochen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Pferd auf einer Pferdekoppel in Beckhausen von einem Unbekannten tödlich verletzt. Gegen 10 Uhr am Montagmorgen hatte die 57-jährige Besitzerin die Stute leblos und mit einer Schnittwunde aufgefunden.