Rauschgift Nach Razzia in Gelsenkirchen Verdächtige in Haft

Nach der spektakulären Razzia mit Spezialkräften in Gelsenkirchen vom Dienstagmorgen sind die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft gekommen. Die am Dienstag Festgenommenen - eine 59-jährige Frau und ein Mann (58) - würden verdächtigt, Labore für die Herstellung von Rauschgift aufgebaut zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Eine Sprengstoffproduktion sei dagegen nach jetzigem Ermittlungsstand nicht geplant gewesen, hieß es in der Mitteilung.