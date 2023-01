Durchsuchung bei 24-Jährigem Nach Amokdrohung an Gelsenkirchener Gesamtschule – Verdächtiger ermittelt

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden, fügten die Ermittler an. Ein Unbekannter hatte in der vergangenen Woche am Mittwoch und am Freitag eine Amoktat an einer Gelsenkirchener Gesamtschule angekündigt. Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an, nach der ersten Drohung am Mittwoch auch mit Spezialkräften. Die Schule im Stadtteil Bismarck wurde zudem geräumt.