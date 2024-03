Zeugen gesucht Jugendlicher zieht Messer – 62-Jähriger am Busbahnhof in Gelsenkirchen schwer verletzt

Ein 62 Jahre alter Mann wurde am Freitagnachmittag (15. März 2024) nach eigenen Angaben von einem Jugendlichen am Busbahnhof in Gelsenkirchen mit einem Messer schwer verletzt, teilte die Polizei am Montag (18. März) mit. Der Messerattacke vorausgegangen war demnach eine Bitte des Mannes an die Jugendlichen, beiseite zu gehen, damit er vorbeigehen könne. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun nach Zeugen der Tat.