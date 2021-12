Einbruch in Gelsenkirchen : Maskierte Räuber überfallen 42-Jährige an Heiligabend zuhause

Gelsenkirchen Gleich an zwei Stellen in Gelsenkirchen sind Unbekannte an Heiligabend über Terrasse und Balkon eingedrungen. Eine 42 Jahre alte Frau und ein 35-jähriger Mann wurden dabei jeweils in ihren Wohnungen gefesselt zurückgelassen.

Zwei maskierte Räuber haben an Heiligabend in Gelsenkirchen eine 42-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen, bedroht, geschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die mit Sturmhauben bekleideten Unbekannten bereits in der Wohnung, als die Frau gegen 18.00 Uhr nach Hause kam. Zugang hatten sie sich zuvor über die Balkontür verschafft.

Die Täter hätten die 42-Jährige mit einem Messer bedroht, sie geschlagen, zu Boden gedrückt und die Herausgabe von Wertgeständen gefordert, hieß es. Bevor sie entkamen, fesselten sie die Frau mit Kabelbindern und Klebeband. Sie konnte sich befreien und auf der Straße Passanten um Hilfe bitten, die die Polizei verständigten. Rettungskräfte brachten die 42-Jährige ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Kurz vor Mitternacht wurde am Freitag ebenfalls in Gelsenkirchen ein Mann (35) in der Wohnung eines Bekannten überfallen, wo er fernsehen wollte. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich über die Terrassentür gewaltsam Zugang verschafft, teilte die Polizei mit. Der Täter bedrohte den 35-Jährigen mit einem Messer und forderte von ihm auf Englisch Bargeld. Anschließend fesselte er sein Opfer mit einem Elektrokabel und flüchtete mit entwendetem Parfüm und Fernseher. Nach etwa 45 Minuten habe sich der 35-Jährige befreien können.

Der mutmaßliche Täter soll 1,80 bis 1,84 Meter groß sein und Englisch gesprochen haben. Er hatte den Angaben zufolge kurze, dunkelblonde Haare, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine dunkle Jogginghose, dunkle Sportschuhe, Handschuhe und führte einen schwarz-roten Rucksack mit.

Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen.

(chal/dpa)