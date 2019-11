Vorfall in Gelsenkirchen : Mann spritzt 13-Jähriger unbekannte Substanz und sagt „Nummer sechs“

Vorfall in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Ein Mann hat in Gelsenkirchen einer 13-Jährigen eine unbekannte Substanz in den Körper gespritzt. Die Polizei sucht Zeugen und fahndet nach dem bislang Unbekannten.

Bevor der Täter am Donnerstag floh, habe er noch „Nummer sechs“ gesagt, erklärte die Polizei. Das Mädchen kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Substanz habe eine Wirkung gezeigt, sagte ein Polizeisprecher, ohne weitere Details zu nennen. Nach bisherigem Kenntnisstand schwebe die Jugendliche nicht in Lebensgefahr. Beamte hätten bereits mit ihr sprechen können. „Es geht ihr den Umständen entsprechend.“ Um welche Substanz es sich handele, werde untersucht.

Der 30 bis 40 Jahre alte Täter hatte die Jugendliche, die am Vormittag auf dem Weg zu einer Schulveranstaltung war, in der Innenstadt angesprochen und mit einem Taschenmesser bedroht. Dann forderte er sie auf, ihm zu folgen. Auf einem Parkplatz holte er dann die Spritze hervor und injizierte die Substanz. Nach der Tat habe die Verletzte an der Wohnungstür eines Anwohners geklingelt und um Hilfe gebeten. Dieser brachte das Mädchen ins Krankenhaus.