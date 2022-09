Polizeieinsatz in Gelsenkirchen : Mann springt aus Fenster der Ausländerbehörde

Gelsenkirchen Schwer verletzt hat sich ein 51-jähriger, der in Gelsenkirchen aus dem Fenster der Ausländerbehörde gesprungen ist. Er kam in ein Krankenhaus.

Bei der geplanten Abschiebung eines 51-jährigen Kosovaren ist dieser in Gelsenkirchen aus einem Fenster im ersten Stock in einen Kellerschacht gesprungen. Der Mann habe sich dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Dienstag in Gelsenkirchen mit.