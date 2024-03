Vorfall in Gelsenkirchen Mann nach Schussverletzung in Lebensgefahr

In der Nacht zu Samstag hat ein 41-Jähriger in Gelsenkirchen eine lebensgefährliche Schussverletzung erlitten. Eine Mordkommission sei eingerichtet worden und habe umgehend intensive Ermittlungen aufgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Der Mann war in der Nacht gegen 2.00 Uhr schwer verletzt in einem Krankenhaus aufgenommen und medizinisch notversorgt worden. Es bestehe Lebensgefahr, hieß es. Für nähere Hintergründe waren die Ermittler zunächst nicht zu erreichen.