Rettungsaktion der Polizei in Gelsenkirchen : Mann mit Machete im Rhein-Herne-Kanal entdeckt

Gelsenkirchen Ein Mann mit einer Machete in der Hand ist von der Polizei aus dem Rhein-Herne-Kanal gerettet worden. Vorher hatte er versucht, mit seiner Waffe Autos anzuhalten.

In Gelsenkirchen hat die Polizei einen Mann mit einer Machete aus dem Rhein-Herne-Kanal gefischt. Am Montagabend meldete ein Autofahrer einen Mann, der mit einer Machete in der Hand versucht habe, Autos anzuhalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Fahndung sei der Gesuchte schließlich im Rhein-Herne-Kanal entdeckt worden.