Am Rathaus in Gelsenkirchen Mann greift bei Diebstahl von Israel-Fahne ein und wird verletzt

Gelsenkirchen · Drei Unbekannte sind am Rathaus in Gelsenkirchen am Fahnenmast hochgeklettert, als ein 41-Jähriger sie ansprach. Einer der drei griff den Mann an und verletzte ihn leicht.

06.11.2023, 14:40 Uhr

Eine Israelflagge weht in NRW. (Symbolfoto) Foto: HVV

Ein 41-Jähriger hat in Gelsenkirchen eingegriffen, als er drei Männer vor dem Rathaus beim Diebstahl einer Israel-Fahne beobachtete. Er habe die Männer angesprochen, die gerade den Fahnenmast hochkletterten, berichtete die Polizei am Montag. Einer der drei Unbekannten sei daraufhin vom Mast heruntergesprungen, habe den 41-Jährigen geschlagen und leicht verletzt, so die Polizei. Die drei Männer flohen laut Polizei nach dem Vorfall vom Sonntagabend – ohne die Fahne. Das Opfer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

(albu/dpa)