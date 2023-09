Bei Kontrolle in Gelsenkirchen Mann fährt Zollbeamten an und baut Unfall bei Flucht

Gelsenkirchen · An einem Rastplatz an der A2 in Gelsenkirchen haben Zollbeamte einen Mann angehalten, um ihn zu kontrollieren. Doch plötzlich fuhr dieser aus dem Stand an und verletzte einen der beiden Beamten. Bei seiner Flucht geriet er in einen Unfall.

08.09.2023, 07:47 Uhr

Ein Zollbeamter wurde angefahren (Symbolbild). Foto: Zoll

Bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle auf der A2 Richtung Hannover hat ein Mann einen Zollbeamten angefahren und verletzt. Zwei Beamte hatten den 26-jährigen Mann auf einem Autobahnrastplatz bei Gelsenkirchen angehalten, wie die Polizei in der Nacht auf Freitag mitteilte. Der Mann fuhr dort demnach mit seinem Wagen aus dem Stand an, erwischte einen der Beamten und flüchtete. Der zweite Zollbeamte habe auf den wegfahrenden Kleinwagen geschossen. Wenige Kilometer hinter dem Rastplatz verunfallte der Flüchtende den Angaben zufolge ohne Fremdeinwirkung. Der 56 Jahre alte, angefahrene Beamte wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der bei seinem Unfall ebenfalls leicht verletzte Tatverdächtige wurde im Krankenhaus ambulant behandelt und dann in Gewahrsam genommen.

(boot/dpa)