Vorfälle in Gelsenkirchen Männer nach versuchter Streitschlichtung mit Messer attackiert

Während sie einen Streit zwischen mehreren Menschen schlichten wollten, sind in Gelsenkirchen zwei Männer mit Messerstichen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 19-Jähriger die Beamten alarmiert. Er habe einen Streit einer ihm unbekannten Gruppe beobachtet und versucht, einzugreifen, als er durch einen Messerstich in seinen Rücken verletzt wurde. Er wurde nach dem Vorfall am späten Samstagabend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.