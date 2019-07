Konzert in Gelsenkirchen : „Kasalla“ wird für einen Abend Vorband von Pink

Gelsenkirchen Der Kölschrock-Band „Kasalla“ wird eine besondere Ehre zuteil: Sie wird als Vorband während eines Konzerts der Deutschland-Tour von US-Sängerin Pink spielen.

Kölschrock trifft auf US-Pop: Die Kölner Band „Kasalla“ wird bei einem Pink-Konzert im Vorprogramm spielen. Das verkündeten die Musiker auf ihrer Facebook-Seite. „Wir flippen dezent aus! Wir sind ganz in Echt von Pink eingeladen worden als Support am Start zu sein. Was eine absurde Unfasslichkeit.“, stand in dem Beitrag von Dienstagnachmittag geschrieben.