„Er hat das Leben geliebt. Er hat getanzt und gesungen“ Zweijähriger erstickt in Gelsenkirchener Kita – Urteil für Tagesmütter erwartet

Im Prozess um den tragischen Tod eines zweijährigen Jungen in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen wird an diesem Freitag (ab 10 Uhr) das Urteil erwartet. Angeklagt sind zwei Tagesmütter. Die Staatsanwaltschaft wirft den 38 und 27 Jahre alten Frauen fahrlässige Tötung vor. Sie hätten die Aufsichtspflicht für die ihnen anvertrauten Kinder verletzt und trügen deshalb Schuld am Tod des Jungen.