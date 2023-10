Gericht in Gelsenkirchen Junge erstickt in Kita-Bett — Neuer Prozess gegen Tagesmütter

Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen stehen zwei Tagesmütter von diesem Freitag an erneut vor Gericht. Die beiden 38 und 27 Jahre alten Frauen sollen ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, als der Junge vor gut zwei Jahren während des Mittagsschlafs erstickte. Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.