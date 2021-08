Nach dem Mittagsschlaf tot aufgefunden : Zweijähriger Junge stirbt in Mini-Kita in Gelsenkirchen

Zweijähriger Junge stirbt in Mini-Kita in Gelsenkirchen

Update Gelsenkirchen In Gelsenkirchen ist es in einer städtischen Mini-Kita nach Angaben der Stadt zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein zweijähriger Junge ist nach dem Mittagsschlaf tot aufgefunden worden. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden.

Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD) sprach in einer Mitteilung von einem tödlichen Unglücksfall, der sich am Montagnachmittag ereignet habe. „Ich bin zutiefst erschüttert über diesen tragischen Vorfall“, erklärte sie. Der genaue Unfallhergang müsse noch geklärt werden. Zum Unglückszeitpunkt hätten sich vier Kinder und zwei Erzieherinnen in der Einrichtung befunden.