Überfall in Gelsenkirchen Jugendliche schlagen Mann in der Altstadt brutal zusammen

Die Polizei war am Freitag um 22.20 Uhr in die Hauptstraße in Gelsenkirchen gerufen worden. Zeugen hatten beobachtet, wie ein 27-jähriger Gelsenkirchener sein Auto parkte und ausstieg. Hier sei er unvermittelt von mehreren Jugendlichen angegangen worden, berichtet die Polizei. Zwei Personen aus der Gruppe hätten den Geschädigten mit Fäusten angegriffen, bis dieser zu Boden gegangen sei.