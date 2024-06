Mit Todesdrohungen erpresst Jugendliche mit Machete rauben 27-Jährigen in seiner Wohnung aus

Den Angaben zufolge hatte sich der 27-Jährige über die sozialen Medien für Freitagabend mit einer ihm unbekannten Person in seiner Wohnung verabredet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als es an der Wohnungstür klingelte und er öffnete, sei er von einem Tatverdächtigen in die Wohnung gestoßen und wiederholt geschlagen worden. Mit einer Machete bewaffnet habe ein weiterer Jugendlicher die Wohnung betreten und nach Wertsachen gesucht.