Mann mitgenommen Großer SEK-Einsatz in Gelsenkirchen am Dienstagmorgen

Gelsenkirchen · Mit ABC-Anzügen waren am frühen Dienstagmorgen SEK-Beamte in Gelsenkirchen in Einsatz. Es soll um Sprengsätze und Chemikalien gehen.

20.02.2024 , 09:35 Uhr

Großer SEK-Einsatz in Gelsenkirchen am frühen Dienstagmorgen. Ein Mann wurde festgesetzt und mitgenommen. Über seine Augen wurde eine schwarze Maske gelegt, damit er vom weiteren Vorgehen nichts mitbekommt. Es soll um Sprengsätze und Chemikalien gehen. Das konnte die Polizei bisher noch nicht bestätigen. Das SEK war jedoch mit ABC-Schutzanzügen im Einsatz. Die Beamten werden aktuell alles aus und wollen im Laufe des Tages weitere Informationen zu dem Einsatz herausgeben. Hier geht es zur Bilderstrecke: SEK-Einsatz in Gelsenkirchen – Mann mitgenommen

(ldi)