Großeinsatz in Gelsenkirchen : Hochexplosive Chemikalie bei Wohnungsräumung entdeckt

Gelsenkirchen Bei einer Wohnungsräumung in Gelsenkirchen haben Angehörige des verstorbenen Inhabers am Freitag zwei Glasbehälter mit hochexplosiver Pikrinsäure entdeckt. Die Behälter sollen kontrolliert gesprengt werden.

Beim Ausräumen einer Wohnung in Gelsenkirchen haben Angehörige des verstorbenen Inhabers am Freitag Glasbehälter mit einer hochexplosiven Chemikalie entdeckt. Nach Angaben der Feuerwehr Gelsenkirchen handelt es sich um Pikrinsäure. Dies hätten Sprengstoffexperten der Bundespolizei festgestellt. Aus Sicherheitsgründen wurden zunächst drei Mehrfamilienhäuser geräumt.

Die Substanz befinde sich in zwei Glasbehältern, sagte Feuerwehrsprecher Carsten Jost. Sie sollten noch am Freitag aus dem Haus gebracht werden und mit Hilfe eines Spezialfahrzeugs auf ein Feld in der Nähe gefahren werden. Dort sollen die Behälter kontrolliert gesprengt werden. Warum sich die Substanzen in der Wohnung befanden, sei noch unbekannt.