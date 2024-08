Großeinsatz in Gelsenkirchen Dreijähriges Kind plötzlich verschwunden – es hatte sich hier besonders gut versteckt

Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei in Gelsenkirchen am Samstagabend gegen 20 Uhr einen Dreijährigen. „In den Abendstunden meldete sich ein Vater bei der hiesigen Polizei und gab an, dass sein dreijähriger Sohn sich offenbar in einem unbeobachteten Moment aus dem Garten entfernt hat“, berichtet die Polizei.