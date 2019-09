Kontrolle in Gelsenkirchen : Polizei stoppt Auto und findet fünf nicht angeschnallte Kinder auf der Rückbank

Gelsenkirchen Bei einer Gurt-Kontrolle in Gelsenkirchen hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt. Zahlreiche Kinder waren nicht ordnungsgemäß angeschnallt.

Bei einer Gurtpflicht-Kontrolle in Gelsenkirchen-Ückendorf machte die Polizei am Donnerstag einen erschreckenden Fund: In einem Auto saßen auf der Rückbank vier Kleinkinder ohne jede Sicherung neben einem Säugling in einer Babyschale, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dem Familienvater wurde die Weiterfahrt untersagt.