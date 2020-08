Vorfall in Gelsenkirchen : Fünf Männer schlagen und treten Filialleiter eines Schnellrestaurants

Vorfall in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Ein 32 Jahre alter Filialleiter eines Schnellrestaurants in Gelsenkirchen ist am Wochenende von fünf Männern angegriffen worden.

Fünf noch unbekannte Männer haben den Filialleiter eines Schnellrestaurants in Gelsenkirchen zusammengeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ging dem Angriff am Samstag ein Streit am Drive-In-Schalter voraus.