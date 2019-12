Kurioser Vorfall in Gelsenkirchen : Schwarzfahrerin spritzt Muttermilch auf Kontrolleur

Gelsenkirchen In Gelsenkirchen ist am Wochenende eine Ticket-Kontrolle ausgeartet: Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und der Polizei. Nun wird wegen mutmaßlicher Körperverletzung ermittelt.

Am Samstag hat sich in einer Straßenbahnlinie 302 in Gelsenkirchen ein ungewöhnlicher Vorfall ereignet: Als ein Ticketkontrolleur der Bogestra gegen 11.50 Uhr eine 31-jährige Frau aus Essen und ihren Begleiter kontrollieren wollte, stellte sich heraus, dass die beiden keinen gültigen Fahrschein hatten. Der Kontrolleur forderte sie daraufhin auf, die Straßenbahn an der Haltestelle „Am Stadthafen“ zu verlassen.