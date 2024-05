Verdächtiger in Dortmund festgenommen Frau in Gelsenkirchen mit Messer attackiert

Wenige Stunden nach einer Messerattacke auf eine 50-jährige Frau in Gelsenkirchen hat die Polizei am Wochenende in Dortmund einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 33-jährigen Mann, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Frau sei durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt worden und kam ins Krankenhaus. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine weiteren Angaben.