Vorfall in Gelsenkirchen Fischreiher von Dach geschossen

Ein Fischreiher ist in Gelsenkirchen vermutlich durch einen Schuss schwer verletzt worden. Der Vogel sei nach einem Knallgeräusch von einem Dach gefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Augenzeugin habe nach dieser Beobachtung am Vortag die Polizei gerufen. Beamte entdeckten in einem Garten das verletzte Tier, das von Feuerwehrleuten in eine Tierklinik gebracht wurde.