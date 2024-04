Nach Hausverbot Filialleiter eines Gelsenkirchener Geschäfts niedergestochen – Mann zu 13 Jahren Haft verurteilt

Der Angeklagte hatte seinem Opfer nach Feierabend am Personaleingang aufgelauert. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie er den 58-Jährigen niederschlägt und dann mit einem Messer sechsmal zusticht – in den Kopf, in den Hals und in den Körper. „Er fühlte sich in seinem Stolz und in seiner Ehre verletzt“, so Richter Jörg Schmitt bei der Urteilsverkündung. Der Angeklagte habe eine „völlig bizarre Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit“.