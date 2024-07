Erstes Konzert in Gelsenkirchen Fans warten seit 4.30 Uhr auf Taylor Swift

Vor dem ersten Konzert von Taylor Swift in Deutschland warten in Gelsenkirchen bereits zahlreiche Fans sehnsüchtig auf den US-Superstar. An der Veltins-Arena in Gelsenkirchen saßen und standen schon Stunden vorher viele junge Frauen in Glitzer und Paillettenkleidern - doch nicht alle „Swifties“ sind jung und weiblich. So wollen etwa auch Gerrit Kludt und Denis Göhl aus Hattingen bei der Show am Abend möglichst weit vorn stehen.