Taylor Swift in Gelsenkirchen So freuen sich die Fans auf das zweite Swift-Konzert

Gelsenkirchen glitzert. Tausende Taylor-Swift-Fans prägen in dieser Woche das Stadtbild. Nachdem der 34-jährige US-Superstar bereits am Mittwoch 62.000 Menschen in der Veltins-Arena begeisterte, freuen sich nun die nächsten Swifties auf ein dreieinhalbstündiges Konzert. Viele sind sogar zum zweiten Mal dabei. Zu ihnen gehören Anneli Gräfe aus Dresden und Mailin Schnelle aus Köln. „Es war ein tolles Konzert gestern. Nur bei den Surprise-Songs waren wir etwas enttäuscht“, sagt Schnelle. Diesmal waren die beiden treuen Fans mit der Auswahl der Überraschungssongs, die zu den Konzerten gehören, nicht ganz einverstanden. „‘Slut‘ und ‚Superstar‘ sind einfach nicht unsere Lieblinge“, sagt Anneli Gräfe. Beide hoffen, dass am Donnerstag „Exile“ auf der Überraschungsliste steht. „Das ist super mit der Crowd. Es ist wie ein Dialog mit ihr und den Fans“, sagt Schnelle.