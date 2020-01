Mann mit Messer in Gelsenkirchen getötet : Ermittlungen gegen Polizeianwärter wegen tödlicher Schüsse

Gelsenkirchen Die tödlichen Schüsse eines Polizeianwärters auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann in Gelsenkirchen sorgten für Aufsehen. Was vor der Polizeiwache passierte, ist noch immer nicht klar. Auch nicht, ob die Schüsse wirklich aus Notwehr fielen.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen mit einem Messer bewaffneten 37-Jährigen in Gelsenkirchen wird gegen einen 23 Jahre alten Polizeianwärter, einen Polizisten in Ausbildung, wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Das geht aus einem vertraulichen Bericht an den Innenausschuss des NRW-Landtags hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach sei die Frage noch unklar, ob die Schüsse am 5. Januar „durch Notwehr gedeckt waren“. In dem Bericht heißt es zudem: „Nicht sicher geklärt ist insbesondere, ob der Getötete - wie in den Medien berichtet - "Allahu Akbar" rief“.