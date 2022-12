Täter kannten das Opfer Drei Teenager nach heimtückischem Überfall wegen versuchten Mordes in Haft

Die Gelsenkirchenerin und die beiden Jugendlichen aus Moers und Duisburg sollen vor gut einer Woche, am Abend des 5. Dezember (Montag), gegen 19 Uhr, einen Mann in einem Park in einen Hinterhalt gelockt und überfallen haben. Das Trio sei so brutal vorgegangen, dass das Opfer lebensgefährlich verletzt wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Verdächtigen wurden nach umfangreichen Ermittlungen bereits am vergangenen Freitag, 9. Dezember, festgenommen.