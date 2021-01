19-Jähriger gestorben : Drei Festnahmen nach tödlichem Streit in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Ein 19-Jähriger ist am Freitag bei einem Streit mit mehreren Beteiligten in Gelsenkirchen schwer verletzt worden. Er brach kurz darauf zusammen und starb. Zwei weitere Männer wurden verletzt. Jetzt gab es Festnahmen.

Nach dem Tod eines 19-Jährigen nach einer Auseinandersetzung mit mindestens acht Personen in Gelsenkirchen sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sitzen in U-Haft. Den 28, 32 und 33 Jahre alten Männern werden Totschlag und gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit versuchtem Totschlag vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen am Sonntagabend weiter mitteilten. Alle drei Verdächtigen sind in Afghanistan geboren; zwei wohnen in Gelsenkirchen, einer ist in München gemeldet.