4000 Anwohner betroffen : Fliegerbombe in Gelsenkirchen verursacht umfangreiche Sperrungen

Gelsenkirchen Der Blindgänger hatte einen chemischen Langzeitzünder. Von der Entschärfung einer Weltkriegsbombe waren in Gelsenkirchen viele Menschen betroffen. Selbst Rettungskräfte mussten umziehen.

Die besonders komplizierte Entschärfung einer Weltkriegsbombe hat in Gelsenkirchen am Mittwoch umfangreiche Sperrungen erforderlich gemacht. Bereits am Vormittag mussten aus Sicherheitsgründen zahlreiche Gebäude in der Innenstadt geräumt werden. Betroffen waren unter anderem rund 4000 Anwohner, zahlreiche Betriebe, eine Polizeiwache und eine Feuerwehrstation, wie ein Stadtsprecher sagte.