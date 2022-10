Blechschäden in Gelsenkirchen : Betrunkener ohne Führerschein verursacht drei Unfälle in Folge

Ein Betrunkener hat in Gelsenkirchen mehrere Unfälle gebaut. (Symbolbild) Foto: dpa/Jonas Güttler

Gelsenkirchen Gleich mehrere Unfälle hat ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein am Samstagmittag in Gelsenkirchen sowie am Autobahnzubringer der A2 gebaut. Er ist mit seinem Wagen zunächst zwei Mal in andere Fahrzeuge geprallt und anschließend von den Unfallorten geflüchtet.

Das teilte die Polizei mit. Im Zuge einer Fahndung konnten die Einsatzkräfte den 50-Jährigen letztlich auf dem Zubringer der A2 stellen, wo er kurz zuvor noch einen dritten Unfall verursacht hatte. Hierbei beschädigte er laut Mitteilung der Polizei im Bereich der Zufahrt neben Verkehrsschildern und Leitpfosten auch eine Ampel.

Der Mann sei alkoholisiert gewesen und habe vor der Fahrt mutmaßlich Drogen konsumiert, so die Polizei. Er besaß überdies keinen gültigen Führerschein und hatte sein Auto nicht ordnungsgemäß versichert. Die Polizei stellte den Wagen sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

(kag/dpa)